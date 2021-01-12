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Губерниев — о Большунове: давайте ещё Овечкина или Месси спросим о переходе в биатлон

Губерниев — о Большунове: давайте ещё Овечкина или Месси спросим о переходе в биатлон
Другие / Лыжный спорт 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российскому лыжнику Александру Большунову не стоит переходить в биатлон.

«Никак не пойму, зачем задавать Большунову вопросы о переходе в биатлон? Его папе, экспертам, друзьям. Большунов — гений лыжных гонок, там пусть и творит. Давайте ещё Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины, я вообще молчу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Александр Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски» и выиграл лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом. В итоговом зачёте «Тур де Ски» отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.

Панжинский предположил, что Губерниев попробует переманить Большунова в биатлон
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