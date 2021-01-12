Ходьков: на ЧМ гандболисты будут защищать честь России. Запрещать им петь гимн — бред

Олимпийский чемпион Олег Ходьков высказался о чемпионате мира по гандболу, на котором российские спортсмены не смогут выступить с флагом и национальным гимном.

«Не думаю, что все эти запреты психологически повлияют на наших ребят. Просто это очень неприятно для человека, у которого есть своя страна, гимн, флаг. Все эти запреты никак не относятся к спортивной составляющей, это политика уже. Не думаю, что со стороны других сборных будет какое-то пренебрежение к нашей команде на чемпионате мира. Наши ребята, которые поехали на турнир, прекрасно понимают, что они всё равно будут представлять Россию, защищать честь России. Но при этом им запрещено петь гимн России и использовать российскую символику даже вне арены, в отеле. Это бред, конечно», — приводит слова Ходькова «Р-Спорт».