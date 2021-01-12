«Гонка Легкова» — 2021 пройдёт 23 февраля в формате онлайн-забега. Участники со всей России смогут выйти на старт, самостоятельно выбрав трассу и маршрут. Отслеживать активность и подводить результаты организаторы будут с помощью приложения Strava.

«Приглашаю всех на “Гонку Легкова” в онлайн-формате. В связи с пандемией и сложностью в обеспечении безопасности и сохранности здоровья мы решили провести старт именно в таком современном формате. Вас ждет интереснейшая борьба и, самое главное, — праздник спорта: соревнования лыжников и биатлонистов с участием именитых спортсменов», — прокомментировал Александр Легков.

В «Гонке Легкова» примут участие олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков и Светлана Слепцова, призёры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Николай Круглов, Алексей Петухов, а также чемпион Европы и призёр чемпионата мира Дмитрий Малышко.

Всем желающим пробежать «Гонку Легкова» в этом году необходимо установить на смартфон приложение Strava, создать свою учётную запись и зарегистрироваться на сайте гонки. Регистрация уже открыта и продлится до 23 февраля включительно.