Олимпийский чемпион по плаванию замечен среди участников штурма Капитолия в США

Американский пловец Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия в США.

На одном из видео, опубликованном в "Твиттере" с места событий, был замечен человек в кофте олимпийской сборной США, в котором некоторые СМИ узнали Келлера. Как сообщает Swimming World, источники подтвердили, что Келлер был замечен в Капитолии во время акции протеста. Стоит отметить, что на видео Келлер ведёт себя спокойно и не проявляет агрессии.

В ночь с 6 на 7 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание сената, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Во время акции протеста погибли четыре человека.

Келлер — двукратный олимпийский чемпион по плаванию (2004, 2008), серебряный (2000) и бронзовый (2000, 2004) призёр Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира (2005, 2007), в том числе на короткой воде (2002).