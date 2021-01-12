Шишкарёв: хочется, чтобы на ЧМ российские гандболисты выглядели настоящими мужиками

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв поделился ожиданиями от национальной команды на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Египте с 13 по 31 января.

«Мои ожидания заключаются в том, чтобы состоялась новая команда людей, которые готовы вместе сражаться за одно дело, чтобы появился этот дух. Если наша женская сборная является командой топ-уровня, борется за победу на Олимпиаде, за призовые места на чемпионате мира, то в мужском гандболе мы крепко отстали от предыдущих сборных. Принципиально важно сыграть „на зубах“, показать характер, стремление, волю и желание побеждать, сплотиться.



Ситуация на турнире очень непредсказуемая, в каком состоянии будут наши соперники, пока понять сложно. Мы истосковались по удачному выступлению нашей сборной. Хочется, чтобы они выглядели настоящими мужиками, боролись на поле, а там, возможно, хватит и сил, и мастерства. Больших ожиданий нет, если попадём в десятку лучших, то это будет уже хороший результат», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.