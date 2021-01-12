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18 гандболистов сборной США заразились коронавирусом перед стартом чемпионата мира

18 гандболистов сборной США заразились коронавирусом перед стартом чемпионата мира
Другие / Гандбол 0

Перед стартом чемпионата мира по гандболу 18 игроков сборной США заразились коронавирусом, информирует VG. Отмечается, что Международная федерация гандбола пока никак не отреагировала на эту информацию.

В чемпионате мира, который будет проходить в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Для сборной России это будет первый турнир, где она выступит без флага и гимна. В ходе соревнований 108 матчей пройдут на четырёх площадках.

Напомним, турнир пройдёт без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны — хозяйки соревнований. Такая мера была принята после обращений представителей делегаций команд-участниц и самих игроков.

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