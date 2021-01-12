18 гандболистов сборной США заразились коронавирусом перед стартом чемпионата мира

Перед стартом чемпионата мира по гандболу 18 игроков сборной США заразились коронавирусом, информирует VG. Отмечается, что Международная федерация гандбола пока никак не отреагировала на эту информацию.
В чемпионате мира, который будет проходить в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Для сборной России это будет первый турнир, где она выступит без флага и гимна. В ходе соревнований 108 матчей пройдут на четырёх площадках.
Напомним, турнир пройдёт без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны — хозяйки соревнований. Такая мера была принята после обращений представителей делегаций команд-участниц и самих игроков.
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