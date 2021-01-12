Сборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу. Вместо неё сыграет Северная Македония

Национальная команда Чехии не выступит на чемпионате мира по гандболу, информирует Международная федерация гандбола на своём официальном сайте. Это решение было принято после нескольких случаев заражения коронавирусом игроков сборной.

Отмечается, что вместо сборной Чехии на турнире выступит национальная команда Северной Македонии.



В чемпионате мира, который будет проходить в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Для сборной России это будет первый турнир, где она выступит без флага и гимна. В ходе соревнований 108 матчей пройдут на четырёх площадках.



Напомним, турнир пройдёт без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны — хозяйки соревнований. Такая мера была принята после обращений представителей делегаций команд-участниц и самих игроков.