Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), чтобы полностью восстановиться после травмы, полученной на «Тур де Ски».
«На этой неделе я сконцентрируюсь на реабилитации, но при этом смогу тренироваться как обычно. Чтобы быть в полной безопасности и не переживать, я пропущу этап Кубка мира в Лахти. В планах — быть полностью готовой к соревнованиям в Фалуне», — приводит слова Фриды официальный сайт лыжной ассоциации Швеции.
Напомним, спортсменка неудачно упала, подтягиваясь в дверном проёме в отеле. Конструкция оборвалась, что стало причиной травмы Карлссон. Травма случилась как раз перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась 5 января. Шведка финишировала девятой. Позже спортсменка приняла решение сняться с многодневки.
Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.
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