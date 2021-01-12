Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), чтобы полностью восстановиться после травмы, полученной на «Тур де Ски».



«На этой неделе я сконцентрируюсь на реабилитации, но при этом смогу тренироваться как обычно. Чтобы быть в полной безопасности и не переживать, я пропущу этап Кубка мира в Лахти. В планах — быть полностью готовой к соревнованиям в Фалуне», — приводит слова Фриды официальный сайт лыжной ассоциации Швеции.



Напомним, спортсменка неудачно упала, подтягиваясь в дверном проёме в отеле. Конструкция оборвалась, что стало причиной травмы Карлссон. Травма случилась как раз перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась 5 января. Шведка финишировала девятой. Позже спортсменка приняла решение сняться с многодневки.



Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.

Клебо не уверен, что выступит на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне