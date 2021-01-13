Легков: мне писали, что я становлюсь как Губерниев

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал об опыте работы комментатором. «Тур де Ски» 2021 года Легков комментировал в паре с Дмитрием Губерниевым.

«Старался следить за тем, что писали люди. В основном, 98-99 процентов, только положительные отзывы. Но были и такие комментарии, в которых писали, что я становлюсь как Губерниев.

Что мне сказал Дмитрий? Я провёл с ним пару дней. Он сказал, что у меня хорошо получается, чтобы я продолжал в том же духе. Мне было приятно это услышать. Он профессионал. Вести с ним репортаж одно удовольствие, он задаёт ритм, ты стараешься подстроиться, уловить что-то интересное и всё подогреваешь вместе с ним», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».