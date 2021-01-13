Елена Вяльбе рассказала о медальном плане на чемпионат мира в Оберстдорфе
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о медальном плане команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
«У нас есть медальный план. Он появился давным-давно. Сразу после Олимпийских игр. Мы всегда делаем комплексную целевую программу, в которой прописан весь медальный план. Думаю, что у Виктора Майгурова он тоже прописан. Всё», — приводит слова Вяльбе «Спорт день за днём».
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ранее сказал, что медального плана у сборной России на чемпионат мира в Поклюке (Словения) «глобально нет». Целью биатлонистов сборной России будет борьба за медали в каждой гонке.
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