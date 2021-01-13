Международная федерация гандбола назвала мелодию, которая заменит гимн России на ЧМ-2021

В Международной федерации гандбола (IHF) определились с музыкой, которая будет звучать во время матчей гандболистов сборной России на чемпионате мира в Египте. Это будет гимн IHF.
«Гимн Международной федерации гандбола будет звучать во время матчей команды Федерации гандбола России», — приводит ответ пресс-службы IHF РИА «Новости».
Мужской чемпионат мира по гандболу станет первыми соревнованиями, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты сыграют на первенстве планеты в Египте под флагом Федерации гандбола России (ФГР) и будет называться «Команда Федерации гандбола России».
Чемпионат мира стартует сегодня, 13 января. В матче-открытии встретятся сборные Египта и Чили. Российские гандболисты начнут турнир 14 января матчем с командой Беларуси.
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