«Это пародия». Норвежские гандболисты — о «пузыре» для профилактики COVID-19 на ЧМ-2021

Норвежские гандболисты и представители национальной сборной удивлены условиями, которые создали организаторы чемпионата мира в Египте для профилактики коронавируса.

«Грубо говоря, это пародия на профилактику COVID-19. Приехав, мы испытали шок, но теперь понимаем, что не в силах что-то изменить и должны принимать предложенные условия. Не знаю, можно ли это назвать «пузырём». Люди ходят без масок, в столовой мы все вместе. В общем, ничего из того, что нам обещали. У нас есть внутренние правила. Но здесь царит дикий запад. Мы боимся заразиться. Мы можем только скрестить пальцы, чтобы не сделать этого», — приводит слова серебряного призёра чемпионатов мира 2017 и 2019 годов Саннера Сагосена VG.

Врач сборной Томас Торгалсен согласен с ведущим игроком команды, но уточняет, что сами норвежцы, насколько это в их силах, стараются соблюдать санитарные правила.

«Кабинет для тестирования на том же этаже, где мы живем. Это плохое решение, ведь туда приходят все. Мы настаиваем, чтобы этот кабинет перенесли в ту часть отеля, где нет игроков. Нужна дистанция между игроками, командами, членами местного оргкомитета и теми, кто здесь работает. Нужно, чтобы каждый игрок питался отдельно. Организаторы вообще ничего не предусмотрели. Я очень удивлён. По отелю ходят неизвестные люди, это сбивает с толку. Мы пытаемся держаться на расстоянии, не стоим в очереди в столовую, когда она есть, используем маски, дезинфекцию», — сказал Торгалсен.

Также норвежцы отметили, что из-за того, что их отель расположен в 45 минутах езды от города, до ближайшего тренировочного зала они должны добираться два часа по улицам, где люди гуляют без масок.