Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что всю жизнь борется с целлюлитом.

«Меня немного беспокоит тенденция того, что целлюлит — это нормально.

⠀

Вы знаете, что такое целлюлит? Во-первых, это локальное увеличение жировых клеток и нарушение микроциркуляции в жировой ткани. Во-вторых, эти клетки перестают выделять продукты жизнедеятельности, зато с удвоенной силой накапливают жир и всасывают всё — жидкость, токсины, отходы и т.д. И, в-третьих, это не совсем привлекательно.

⠀

Всю жизнь борюсь с целлюлитом, не позволяя жиру и лени взять над собой верх. Так что не думайте, что вы в этом одиноки. Ваши верные помощники борьбы с целлюлитом — питание и спорт. А вы с ним боретесь или сложили ручки?» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».