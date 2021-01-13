Велимир Петкович: герб и флаг России будут под футболками, мы будем их чувствовать

Завтра, 14 января, мужская сборная России по гандболу стартует на чемпионате мира в Египте. В первом матче подопечным Велимира Петковича предстоит сыграть с командой Беларуси.
Это первенство планеты станет первым, где будут действовать санкции CAS – двухлетний запрет на выступление на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом России и с гербом страны. Российские гандболисты будут выступать под названием «команда Федерации гандбола России».
«Для каждого спортсмена огромное удовольствие представлять свою страну. К сожалению, из-за ошибок спортивных чиновников мои ребята оказываются лишены этой привилегии. Но в любом случае у всех нас, даже у меня, хотя я не русский, герб и флаг России будут под футболками. Их нельзя демонстрировать, но мы будем их чувствовать», — приводит слова Петковича «Спорт-экспресс».
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