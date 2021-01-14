Максимов связал выступление российских гандболистов под флагом ФГР с объединением Германии

Бывший главный тренер мужской сборной России по гандболу Владимир Максимов, который приложил руку к двум победам национальной команды на Олимпийских играх, сопоставив аббревиатуры, в шутку назвал санкции CAS в отношении России следствием объединения Германии.
В 1992 году на Играх в Барселоне Максимов был вторым тренером команды СНГ, выступавшей под олимпийским флагом. В чемпионате мира в Египте, который стартовал 13 января, российские гандболисты из-за санкций CAS примут участие без национального флага и гимна страны под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team).
«Я всё это проходил на Олимпиаде в Барселоне, где мы одержали победу в статусе команды СНГ. По причине того, что в своё время мы слили две страны немцев в одну — ФРГ, теперь будем выступать в статусе команды ФГР — Федерации гандбола России. Закрыв одно, открыли другое.
Но если серьёзно, то все эти аббревиатуры — внешние факторы. В команде должен быть дух и желание победить. Напротив, решение отнять у нас гимн и флаг, должно стать дополнительным стимулом оказаться на пьедестале почёта", — приводит слова Максимова ТАСС.
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