Олимпийскому чемпиону, штурмовавшему Капитолий, предъявили обвинения по трём статьям
Олимпийскому чемпиону по плаванию американцу Клиту Келлеру, которого опознали среди штурмовавших Капитолий, предъявили обвинения по трём статьям. Об этом сообщает издание New York Times.
Сообщается, что Келлеру предъявили обвинение в воспрепятствовании правоохранительным органам, в умышленном проникновении или нахождении в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. При этом в обвинительных документах нет подробного описания того, что именно Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались удалить его и других людей из здания.
38-летний Келлер — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.
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