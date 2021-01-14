Сергей Устюгов стал вторым в квалификации спринта на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, занял второе место в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Лучший результат продемонстрировал Андрей Собакарёв — 4.23,89. Устюгов проиграл ему 4,03 секунды. Третьим стал Илья Арлаков (+4,41). Финал соревнований также состоится сегодня, 14 января.

Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли спортсмену полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

Сергей — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017.