Опубликован трейлер фильма «Белый снег» о Елене Вяльбе
Этой весной в широкий прокат выйдет спортивный байопик о Елене Вяльбе – «Белый снег». Сюжет основан на истории становления и побед лучшей лыжницы XX века. Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжёлые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
«Это честный фильм о том, что было, поэтому я надеюсь, что он найдёт отклик в ваших сердцах», – делится своими впечатлениями Елена Вяльбе.
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