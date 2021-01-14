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Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка России

Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка России
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли спортсмену полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

В спринте у женщин победила Анастасия Москаленко.

Лыжные гонки. Этап Кубка России. Кирово-Чепецк
Спринт. Классический стиль. Мужчины
1. Сергей Устюгов — 4.40,79.
2. Сергей Ардашев — +2,11.
3. Евгений Вахрушев — +4,93.

Женщины
1. Анастасия Москаленко — 4.17,17.
2. Ольга Кучерук — +1,42.
3. Лидия Дуркина — +2,27.

Сергей Устюгов стал вторым в квалификации спринта на этапе Кубка России
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