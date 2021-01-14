Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли спортсмену полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

В спринте у женщин победила Анастасия Москаленко.

Лыжные гонки. Этап Кубка России. Кирово-Чепецк

Спринт. Классический стиль. Мужчины

1. Сергей Устюгов — 4.40,79.

2. Сергей Ардашев — +2,11.

3. Евгений Вахрушев — +4,93.

Женщины

1. Анастасия Москаленко — 4.17,17.

2. Ольга Кучерук — +1,42.

3. Лидия Дуркина — +2,27.