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Лев Лещенко предложил свой вариант замены гимна России во время Олимпийских игр

Лев Лещенко предложил свой вариант замены гимна России во время Олимпийских игр
Другие / Прочие виды спорта 0
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Мелодия «Катюша» — музыкальная принадлежность нашей страны. Эту песню знают во всём мире. В других странах она звучит в разных трактовках и аранжировках. Можно было, конечно, выбрать «Подмосковные вечера», но «Катюша» более гимнообразная.

Заменить гимн на «Катюшу» — прекрасный выход из создавшейся ситуации. Возможно, это даже гораздо лучше, чем если бы звучал гимн, который будет вызывать протест у олимпийского движения», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

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