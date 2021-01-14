«Можно и новый гимн сочинить!» Мостовой – об идее заменить «Катюшей» гимн России на ОИ

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на инициативу Олимпийского комитета России (ОКР) заменить песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



«Впервые с таким сталкиваемся. Если запретили, значит, запретили. Можно и новый гимн сочинить, как делалось раньше. Патриотический какой-то. Плюс есть много песен патриотических, есть спортивные композиции. «Катюша» – это про военное время, а мы ведь не на войне», — сообщил Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Под эту песню умирали!» В Думе раскритиковали идею сделать «Катюшу» гимном России на ОИ