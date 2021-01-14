Светлана Журова прокомментировала предложение заменить «Катюшей» гимн России на ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я не думаю, что МОК такой вариант согласует. Гимн России есть гимн России. Но болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» – это прекрасная песня, но не гимн. Я считаю, пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах», – сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.