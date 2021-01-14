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Светлана Журова прокомментировала предложение заменить «Катюшей» гимн России на ОИ

Светлана Журова прокомментировала предложение заменить «Катюшей» гимн России на ОИ
Другие / Конькобежный спорт 0
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я не думаю, что МОК такой вариант согласует. Гимн России есть гимн России. Но болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» – это прекрасная песня, но не гимн. Я считаю, пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах», – сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах
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