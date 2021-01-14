Пушной: «Катюша» — это бренд. Она входит в наш набор медведя, икры и балалайки

Российский музыкант Александр Пушной прокомментировал информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Здесь логика не музыкальная. Что у любого иностранца ассоциируется с Россией? Если вы поймаете японца или китайца и начнёте ему что-то напевать, то он ничего не узнает, кроме «Катюши». Это некая витрина, которые почти всегда базируются на стереотипах, здесь нет ничего странного. В наш набор медведя, икры и балалайки входит и «Катюша». Поэтому здесь нет ничего удивительного.

У нас есть хорошие песни, связанные со спортом, но на экспорт это неузнаваемо. Выбрали и музыку, и узнаваемый бренд. Ничего нелогичного», — сказал Пушной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.