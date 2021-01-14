Шубенков: надо понять, сможем ли попасть на ОИ. Прояснится – будет время выучить «Катюшу»

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Здесь если говорить серьёзно, то у нас лёгкая атлетика находится на полшага позади всех остальных. Нам вообще для начала надо понять, сможем мы попасть на Олимпиаду или нет. Вот когда всё прояснится, тогда будет время и выучить «Катюшу», и отрепетировать исполнение», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.