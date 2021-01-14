CAS: в Московской лаборатории были изменены записи о допинг-пробах трёх спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не предоставило в ряде случаев никаких доказательств в свою защиту против выводов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по обвинениям в манипуляции данных базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Это следует из полного текста решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, обнародованного сегодня, 14 января.



«Несмотря на заявления РУСАДА, ни сама организация, ни её эксперты не предоставили никаких доказательств, которые могли бы эффективно опровергнуть выводы экспертов ВАДА о том, что сравнения резервных копий базы данных LIMS демонстрируют манипуляцию в допинг-пробах легкоатлета, спортсмена, представляющего Международный союз конькобежцев (ISU) и кёрлингиста», — говорится в тексте отчёта.



В отчёте также отмечается, что в записи о допинг-пробе российского легкоатлета от 2013 года (запись была внесена в базу данных LIMS) были изменены соотношения тестостерона к эпитестостерону на более низкие, которые бы не вызывали подозрений.



Что касается спортсмена, представляющего ISU, то записи по его предполагаемому неблагоприятному анализу на фуросемид от 2012 года были изменены таким образом, что в последствии они были удалены.



Запись в образце российского кёрлингиста от 2013 года о соотношении тестостерона к эпитестостерону, которая была зарегистрирована как подтвержденная, позднее была удалена.

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