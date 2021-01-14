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Роднина: гимн играется в честь победы, мне нравится «День Победы». Будет символично

Роднина: гимн играется в честь победы, мне нравится «День Победы». Будет символично
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Ничто не может заменить нам гимн. Но если говорить о мелодии, то мне больше всего нравится «День Победы». Гимн всё же играется в честь победы наших спортсменов. Мне кажется, это будет символично», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

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