Роднина: гимн играется в честь победы, мне нравится «День Победы». Будет символично

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Ничто не может заменить нам гимн. Но если говорить о мелодии, то мне больше всего нравится «День Победы». Гимн всё же играется в честь победы наших спортсменов. Мне кажется, это будет символично», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.