Рудковская: «Катюша» — прекрасный выбор. Песня национальная и популярная во всём мире

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.
«Выбор прекрасный, ну а что делать? Придётся ведь заменить. Песня действительно подходящая, её знает весь мир. Не предложила бы ничего другого как музыкальный продюсер. Считаю, что «Катюша» — правильное решение. Песня узнаваемая, национальная и популярная во всём мире», — приводит слова Рудковской Sport24.
Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.
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