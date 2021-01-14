Рудковская: «Катюша» — прекрасный выбор. Песня национальная и популярная во всём мире

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская отреагировала на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Выбор прекрасный, ну а что делать? Придётся ведь заменить. Песня действительно подходящая, её знает весь мир. Не предложила бы ничего другого как музыкальный продюсер. Считаю, что «Катюша» — правильное решение. Песня узнаваемая, национальная и популярная во всём мире», — приводит слова Рудковской Sport24.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.