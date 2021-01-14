Пелагея: готова записать песню, которая заменит гимн спортсменам, если родина позовёт

Известная певица Пелагея прокомментировала предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Песня замечательная, боевая. Главное — то, что звучит у нас и у наших спортсменов в сердцах. Я, конечно, готова записать песню, которая стала бы гимном для наших спортсменов на ближайшие два года, если родина позовёт», — приводит слова Пелагеи Sport24.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.