Пелагея: готова записать песню, которая заменит гимн спортсменам, если родина позовёт
Известная певица Пелагея прокомментировала предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.
«Песня замечательная, боевая. Главное — то, что звучит у нас и у наших спортсменов в сердцах. Я, конечно, готова записать песню, которая стала бы гимном для наших спортсменов на ближайшие два года, если родина позовёт», — приводит слова Пелагеи Sport24.
Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.
Рудковская: «Катюша» — прекрасный выбор. Песня национальная и популярная во всём мире
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
17:57
-
17:40
-
17:24
-
17:19
-
17:07
-
16:58
-
16:53
-
16:32
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
16:02
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:12
-
14:20
-
14:09
-
13:21
-
13:20
-
12:41
-
10:20
-
09:20
-
00:50
-
00:27
- 13 января 2021
-
23:42
-
23:32
-
22:00
-
21:36
-
19:52
-
18:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам