Великая: принятые CAS решения можно рассматривать как положительные. Нашу позицию отстояли

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях глава комитета спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА.

«Я лично, как представитель и председатель комиссии спортсменов, благодарна всем участникам процесса. Я считаю, что нашу позицию отстояли. Принятые решения можно рассматривать как положительные. Единственное, я как спортсмен не согласна с принятым решением именно в адрес чистых спортсменов, которые не имели никаких нареканий. В общем, со всеми санкциями и предложенными наказаниями ВАДА, я считаю, наши представители в CAS справились достойно. Большое им спасибо», — сказала Великая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.