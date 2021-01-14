Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Великая: принятые CAS решения можно рассматривать как положительные. Нашу позицию отстояли

Великая: принятые CAS решения можно рассматривать как положительные. Нашу позицию отстояли
Другие 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях глава комитета спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА.

«Я лично, как представитель и председатель комиссии спортсменов, благодарна всем участникам процесса. Я считаю, что нашу позицию отстояли. Принятые решения можно рассматривать как положительные. Единственное, я как спортсмен не согласна с принятым решением именно в адрес чистых спортсменов, которые не имели никаких нареканий. В общем, со всеми санкциями и предложенными наказаниями ВАДА, я считаю, наши представители в CAS справились достойно. Большое им спасибо», — сказала Великая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Софья Великая рассказала, что обсуждалось на заседании комитета спортсменов ОКР
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021