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Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира

Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира
Другие / Гандбол 0
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Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира, который проходит в Египте. Встреча завершилась со счётом 32:32 (15:15).

Самыми результативными игроками стали левый полусредний Сергей Косоротов, левый крайний Игорь Сорока и правый полусредний Дмитрий Киселёв. На их счету по 6 забитых мячей.

16 января российским гандболистам предстоит встреча со сборной Словении. Соперниками россиян в группе H является также сборная Южной Кореи.

Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России (ФГР) в статусе «Команды Федерации гандбола России».

ЧМ-2021 (м). Группа H. 1-й тур
14 января 2021, четверг. 17:30 МСК
Беларусь
Окончен
32 : 32
Россия
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