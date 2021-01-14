Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира, который проходит в Египте. Встреча завершилась со счётом 32:32 (15:15).
Самыми результативными игроками стали левый полусредний Сергей Косоротов, левый крайний Игорь Сорока и правый полусредний Дмитрий Киселёв. На их счету по 6 забитых мячей.
16 января российским гандболистам предстоит встреча со сборной Словении. Соперниками россиян в группе H является также сборная Южной Кореи.
Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России (ФГР) в статусе «Команды Федерации гандбола России».
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