Светлана Абрамова покинула пост спортивного директора ВФЛА

Светлана Абрамова покинула пост спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), на который была назначена в августе 2020 года.
«О своём решении не оставаться на должности спортивного директора я проинформировала президента федерации Петра Валерьевича (Иванова, президента ВФЛА. — Прим. «Чемпионата») ещё 27 декабря.
Решение не было спонтанным. Размышлений и взвешиваний за и против было много. Вступая в эту должность, я прекрасно осознавала и степень ответственности, и возможный объём работы. Ещё в конце августа — начале сентября я несколько раз говорила, что пост спортивного директора для меня не самоцель. Я понимала, что мне придётся совмещать эту должность с деятельностью старшего тренера сборной команды и работой личного тренера. Однако в тот момент федерации нужна была помощь, и я не смогла отказать в просьбе подставить своё плечо.
Но со временем я ясно почувствовала, что ради результата в одном приходится жертвовать другим. Я чётко поняла, что ради ученицы (Анжелики Сидоровой. — Прим. «Чемпионата»), с которой мы идём рука об руку уже 19-й год, ради нашей совместной работы и накануне приближающейся Олимпиады мне необходимо остановиться и сделать осознанный выбор», — сказала Абрамова.
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