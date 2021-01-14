Джигурда предложил «Прощание славянки» в качестве замены гимна России на ОИ

Российский актёр и музыкант Никита Джигурда отреагировал на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.
«Я понимаю мысли тех, кто предложил использовать «Катюшу» как альтернативный гимн. Это мировой хит. Но моё мнение — лучше взять для этой цели марш «Прощание славянки». «Катюша» — легендарная песня. Танцевальная, медийная, но вместо уникального гимна лучше взять марш. В этом есть мощь. А «Катюша» — суперхит, но это более лёгкая песня. Эта песня не будет отражать всю эту ситуацию с запретом гимна. «Прощание славянки» — произведение, которое пробирает до слёз, до дрожи. Произведение, за которым стоит история.
Готов ли я написать песню, которую будут использовать как альтернативный гимн? Неправильная мысль в корне. Никакая талантливая девочка Пелагея или Джигурда не заменят то, что живёт в генах. Тут не нужно ошибаться и заниматься шлягерностью», — приводит слова Джигурды Sport24.
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