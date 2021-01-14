Министерство спорта изучает вопрос о плановой вакцинации спортсменов от коронавируса

Министерство спорта России и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о плановой вакцинации спортсменов российских сборных от коронавируса, информирует официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации.

Отмечается, что этот вопрос рассматривался на прошедшем в конце декабря заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх.

Примечательно, что вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодёжных составов.



ФМБА занимается разработкой регламента проведения вакцинации с принятием во внимание графика и особенностей тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных особенностей и состояния здоровья тренеров и спортсменов. Сообщается, что в первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ожидается, что члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава России по месту жительства.