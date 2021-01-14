Министерство спорта изучает вопрос о плановой вакцинации спортсменов от коронавируса

Министерство спорта России и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о плановой вакцинации спортсменов российских сборных от коронавируса, информирует официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации.
Отмечается, что этот вопрос рассматривался на прошедшем в конце декабря заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх.
Примечательно, что вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодёжных составов.
ФМБА занимается разработкой регламента проведения вакцинации с принятием во внимание графика и особенностей тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных особенностей и состояния здоровья тренеров и спортсменов. Сообщается, что в первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ожидается, что члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава России по месту жительства.
- 14 января 2021
-
22:48
-
21:50
-
21:16
-
21:05
-
19:53
-
19:02
-
17:57
-
17:40
-
17:24
-
17:19
-
17:07
-
16:58
-
16:53
-
16:32
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
16:02
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:12
-
14:20
-
14:09
-
13:21
-
13:20
-
12:41
-
10:20
-
09:20
-
00:50
-
00:27