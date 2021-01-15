В РУСАДА отреагировали на публикацию полного текста решения CAS по России

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал публикацию полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы сожалеем, что РУСАДА признано не соответствующим нормам кодекса ВАДА только из-за того, что ВАДА не получило аутентичные данные Московской антидопинговой лаборатории, к которым у нашего агентства никогда не было доступа. Мы неоднократно отмечали, что РУСАДА наказано за невыполнение обязательства, которое не могло выполнить в принципе.

И это при том, что в письменной и устной формах представители ВАДА неоднократно подтверждали, что наша антидопинговая работа полностью соответствует нормам кодекса ВАДА и к ней нет никаких претензий. В этой связи полагаем, что на агентство наложены необоснованные санкции.

Не все аргументы, представленные юристами РУСАДА, были услышаны CAS. Несмотря на это, мы приветствуем решение арбитров в отношении чистых российских спортсменов и принципа коллективной ответственности, который попыталось навязать ВАДА в отношении всего российского спорта. Мы убеждены, что чистые атлеты ни при каких обстоятельствах не должны нести ответственность за действия других спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил.

И тот факт, что ВАДА не смогло убедить арбитров CAS наказать чистых атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные федерации, можно назвать победой здравого смысла.

Принцип коллективной ответственности, в свою очередь, противоречит основам международной олимпийской хартии. Его возможное применение могло стать опасным прецедентом для всего олимпийского движения. Этого не произошло, а значит, у чистых спортсменов, не только из России, но и из других стран, есть шанс на защиту от чрезмерных действий международных антидопинговых чиновников», — цитирует Буханова «Р-Спорт».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.