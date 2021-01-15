Гандболист Сорока рассказал, как воспринял замену гимна России в стартовом матче ЧМ

Гандболист сборной России Игорь Сорока оценил условия, в которых прошла первая игра команды на чемпионате мира в Египте. Российские гандболисты сыграли вничью с белорусами со счётом 32:32. Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда не сможет использовать национальный флаг и гимн.
Вместо гимна России перед матчем прозвучал гимн Международной федерации гандбола.
«Когда вышли на площадку и прочувствовали эту ситуацию, возникла спортивная злость, которая помогла лучше настроиться на матч. Да, не наш гимн, не показывают наш флаг и герб – зато мы можем показать наши зубы, наш характер и умение играть в гандбол», – приводит слова Сороки официальный сайт ФГР.
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