Гандболист Сорока рассказал, как воспринял замену гимна России в стартовом матче ЧМ

Гандболист сборной России Игорь Сорока оценил условия, в которых прошла первая игра команды на чемпионате мира в Египте. Российские гандболисты сыграли вничью с белорусами со счётом 32:32. Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда не сможет использовать национальный флаг и гимн.

Вместо гимна России перед матчем прозвучал гимн Международной федерации гандбола.

«Когда вышли на площадку и прочувствовали эту ситуацию, возникла спортивная злость, которая помогла лучше настроиться на матч. Да, не наш гимн, не показывают наш флаг и герб – зато мы можем показать наши зубы, наш характер и умение играть в гандбол», – приводит слова Сороки официальный сайт ФГР.