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Гандболист сборной России Кудинов: ничья с Беларусью — неплохой результат

Гандболист сборной России Кудинов: ничья с Беларусью — неплохой результат
Другие / Гандбол 0

Гандболист сборной России Сергей Кудинов поделился впечатлениями от стартового матча команды на чемпионате мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича сыграли вничью с командой Беларуси со счётом 32:32.

«Это была очень хорошая игра двух прекрасных команд. Думаю, каждая из команд заслужила по очку. Однако это не означает, что мы довольны ничьей, хотя это и неплохой результат.

Мы почти год играли за закрытыми дверями, так что привыкли к этому. В любом случае меры предосторожности, предпринятые Египтом, вселяют в нас спокойствие", — приводит слова Кудинова официальный сайт турнира.

Завтра, 16 января, российским гандболистам предстоит встреча со сборной Словении. Третьим соперником россиян на предварительном этапе чемпионата мира будет сборная Южной Кореи.

Главный тренер сборной России по гандболу отреагировал на ничью в матче с Беларусью на ЧМ
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