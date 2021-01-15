Гандболист сборной России Кудинов: ничья с Беларусью — неплохой результат

Гандболист сборной России Сергей Кудинов поделился впечатлениями от стартового матча команды на чемпионате мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича сыграли вничью с командой Беларуси со счётом 32:32.

«Это была очень хорошая игра двух прекрасных команд. Думаю, каждая из команд заслужила по очку. Однако это не означает, что мы довольны ничьей, хотя это и неплохой результат.

Мы почти год играли за закрытыми дверями, так что привыкли к этому. В любом случае меры предосторожности, предпринятые Египтом, вселяют в нас спокойствие", — приводит слова Кудинова официальный сайт турнира.

Завтра, 16 января, российским гандболистам предстоит встреча со сборной Словении. Третьим соперником россиян на предварительном этапе чемпионата мира будет сборная Южной Кореи.