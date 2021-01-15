Сергей Устюгов вернётся в состав сборной России на этапе Кубка мира в Фалуне

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов войдёт в состав команды на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт с 29 по 31 января. Спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».
Вчера, 14 января, Устюгов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«В Фалуне мы его ждём, это даже не обсуждается, это ясно. Там есть его профильная спринтерская дистанция, на которой он выиграл Кубок России. Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях.
Я бы могла точно оценить форму Устюгова, если бы рядом с ним были наши спринтерские лидеры — Глеб Ретивых, Александр Большунов. Но этих ребят не было рядом с ним. На самом деле, я очень рада, что Серёга выиграл, некоторые забеги он очень круто выиграл. Я следила и слежу за ним, рада, что он выходит из своей ямы. Надеюсь, что ему хватит физических и моральных сил быть вновь в строю, потому что мы никогда не списывали его со счетов, это один из лидеров нашей команды. Хотелось бы, чтобы этот лидер не потерялся», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
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