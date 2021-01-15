Немецкий врач, который снабжал спортсменов допингом, получил 4 года 10 месяцев тюрьмы

Суд Мюнхена приговорил немецкого врача Марка Шмидта к 4 годам и 10 месяцам тюремного заключения по делу о распространении допинга среди спортсменов. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.
Суд признал Шмидта виновным в 24 эпизодах применения допинга и в двух случаях несанкционированного размещения препаратов на рынке. Также его оштрафовали на 158 тыс. евро и запретили работать по специальности в течение трёх лет. Прокуратура требовала 5 лет 6 месяцев лишения свободы для Шмидта, адвокаты настаивали на смягчении наказания до трёхлетнего тюремного заключения.
Напомним, Шмидта уличили в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.
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