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Тренер сборной Беларуси по гандболу: расстроен, что мы не смогли победить Россию

Тренер сборной Беларуси по гандболу: расстроен, что мы не смогли победить Россию
Другие / Гандбол 0
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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Игорь Шевцов поделился впечатлениями от стартового матча команды на чемпионате мира в Египте. Сборная Беларуси сыграла вничью с Россией со счётом 32:32.

«Я удовлетворён результатом, но расстроен, что мы не смогли победить. Первая игра обычно складывается непросто для обоих соперников. Ничья является хорошим результатом. В ходе матча были допущены ошибки, которые сказались на игре команды. Однако мы будем продолжать работать, что в следующих матчах улучшит уровень своей игры», — приводит слова Шевцова официальный сайт соревнований.

Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России в статусе «Команды Федерации гандбола России».

Главный тренер сборной России по гандболу отреагировал на ничью в матче с Беларусью на ЧМ
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