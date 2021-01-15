Тренер сборной Беларуси по гандболу: расстроен, что мы не смогли победить Россию

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Игорь Шевцов поделился впечатлениями от стартового матча команды на чемпионате мира в Египте. Сборная Беларуси сыграла вничью с Россией со счётом 32:32.
«Я удовлетворён результатом, но расстроен, что мы не смогли победить. Первая игра обычно складывается непросто для обоих соперников. Ничья является хорошим результатом. В ходе матча были допущены ошибки, которые сказались на игре команды. Однако мы будем продолжать работать, что в следующих матчах улучшит уровень своей игры», — приводит слова Шевцова официальный сайт соревнований.
Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России в статусе «Команды Федерации гандбола России».
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