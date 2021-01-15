Елена Вяльбе: молодым спортсменам не помешает услышать «Катюшу»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на предложение заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах популярной мелодией «Катюша».
«Это патриотичная и всеми узнаваемая песня. Много молодых спортсменов будут участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах, так что им не помешает её услышать», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
Накануне, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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