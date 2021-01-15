ISU запретил российским конькобежцам использовать цвета флага на комбинезонах на ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил сборной России использовать цвета национального флага на комбинезонах во время предстоящего чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций в отношении России со стороны ВАДА. Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Использование цветов флага и слова «Россия» на форме было оставлено на усмотрение международных федераций.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдёт с 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды).