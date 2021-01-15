Вяльбе раскритиковала FIS за задержку решения по заявке России на проведение финала КМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое уже больше месяца не может принять решение о месте проведения финального этапа Кубка мира сезона-2020/2021.
Ещё в начале декабря стало известно, что после отказа Китая на проведение финала претендуют Норвегия, Чехия и Россия.
«Решения пока нет. Честно сказать, мне уже немножко обидно, потому что Норвегия правит бал, теперь я это прекрасно понимаю. Для меня позиция руководства FIS немного странная. Норвегия, отказавшись от участия в соревнованиях, плюнула в душу, не провела этап Кубка мира в Лиллехаммере, а сейчас пытается привезти в Лиллехаммер финальный этап Кубка мира плюс провести в Осло гонки на 30 и 50 км.
Мы ждём. Если одобрят, с радостью проведём. Уже спрашивают об этом руководители спорта Тюменской области, потому что времени мало, людям надо подготовиться, нужно найти спонсоров и так далее. Я человек конкретный, пусть уже скажут — да или нет", — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
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