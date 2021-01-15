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Вяльбе раскритиковала FIS за задержку решения по заявке России на проведение финала КМ

Вяльбе раскритиковала FIS за задержку решения по заявке России на проведение финала КМ
Другие / Лыжный спорт 0
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое уже больше месяца не может принять решение о месте проведения финального этапа Кубка мира сезона-2020/2021.

Ещё в начале декабря стало известно, что после отказа Китая на проведение финала претендуют Норвегия, Чехия и Россия.

«Решения пока нет. Честно сказать, мне уже немножко обидно, потому что Норвегия правит бал, теперь я это прекрасно понимаю. Для меня позиция руководства FIS немного странная. Норвегия, отказавшись от участия в соревнованиях, плюнула в душу, не провела этап Кубка мира в Лиллехаммере, а сейчас пытается привезти в Лиллехаммер финальный этап Кубка мира плюс провести в Осло гонки на 30 и 50 км.

Мы ждём. Если одобрят, с радостью проведём. Уже спрашивают об этом руководители спорта Тюменской области, потому что времени мало, людям надо подготовиться, нужно найти спонсоров и так далее. Я человек конкретный, пусть уже скажут — да или нет", — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

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