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Норвежские СМИ призвали остановить чемпионат мира по гандболу

Норвежские СМИ призвали остановить чемпионат мира по гандболу
Другие / Гандбол 0
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Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд в Египте должен быть остановлен, считают журналисты норвежского издания VG. Причина в пандемии коронавируса. Точнее, в несоблюдении элементарных санитарных правил, что приводит к новым заражениям практически ежедневно.

Буквально накануне старта из-за положительных тестов у большинства игроков вынуждены были сняться сборные Чехии и США. На третий день турнира, 15 января, стало известно ещё о десяти случаях заражения в четырёх командах-участницах. Кроме того, положительные результаты тестов у одного из сотрудников отеля и представителя СМИ.

Оценить уровень опасности заражения невозможно, так как, закрывая заболевших на карантин, организаторы забывают об инкубационном периоде вируса. Игрокам команд, контактировавшим с заражёнными, разрешается продолжить участие в турнире. По-прежнему не решена проблема с обязательным ношением масок, соблюдением социальной дистанции и отдельным питанием в столовой.

«Выбор должен быть прост. Чемпионат мира нужно остановить», — делают однозначный вывод журналисты VG.

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