Российская конькобежка Голубева стала серебряным призёром чемпионата Европы

Россиянка Елизавета Голубева заняла второе место на дистанции 500 метров на стартовавшем в Нидерландах чемпионате Европы по конькобежному спорту. Преодолев дистанцию за 38,842 секунды, она менее двух десятых секунды уступила представительнице Польши Каролине Босек. Бронзовая медаль досталась Антоинетте де Йонг из Нидерландов.



Россиянка Евгения Лаленкова показала 9-й результат, чемпионка мира Наталья Воронина стала 12-й.



Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)

Женщины. 500 м, классическое многоборье.



1. Каролина Босек (Польша) — 38,680

2. Елизавета Голубева (Россия) — +0,16

3. Антоинетте Де Йонг (Нидерланды) — +0,21…

9. Евгения Лаленкова (Россия) — +1,18…

12. Наталья Воронина (Россия) — +1,23.