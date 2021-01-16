Воронина стала второй на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров на стартовавшем в Нидерландах чемпионате Европы по конькобежному спорту.



Победу в забеге одержала хозяйка соревнований Ирен Схаутен, на третьем месте — ещё одна представительница Нидерландов, Антоинетте Де Йонг.



Россиянка Евгения Лаленкова стала седьмой, Елизавета Голубева — восьмой.



Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)

Женщины. 3000 м, классическое многоборье



1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 3.57,95

2. Наталья Воронина (Россия) — +0,66

3. Антоинетте Де Йонг (Нидерланды) — +4,24…

7. Евгения Лаленкова (Россия) — +7,56

8. Елизавета Голубева (Россия) — +8,14.