Чемпион мира Александр Меньков начал сезон с победы на чемпионате СФО

В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 16-17 января проходят чемпионат и первенства Сибирского федерального округа (СФО) по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. В субботу, 16 января, прошли соревнования по прыжкам в длину. С результатом 7,90 метра выиграл представитель Красноярского края, чемпион мира и Европы 2013 года, действующий обладатель рекорда России Александр Меньков.

Первые четыре попытки для Александра стали неудачными. Лучшей стала шестая попытка, где чемпион и показал результат 7,90 метра.

«Выступление неплохое для начала. Немножко не получилось, с заступами какая-то проблема возникла. Первый раз шиповки надел сейчас, до этого надевал, вроде неплохо бежалось. Но прыжочки – это вот первые прыжки мои. Конечно, есть над чем работать. Будем работать. Вначале при разгоне заднюю мышцу немножко «подхватывало». Потом вроде как после четырёх шагов более-менее нормально, но приходилось уже «тянуть» к концу, из-за этого все заступы, скорее всего. Лучший результат 7,90 метра – я хотел, конечно, подальше прыгнуть. Но, может, всё, что не делается – всё к лучшему, сейчас всё будет впереди. Начало сезона это неплохое всё равно, учитывая, после каких травм я выходил. Лето – это был мой последний старт, после этого очень большой перерыв я делал. Посмотрим, в дальнейшем более уверенным стану. У меня есть своя дорога, я по ней буду идти», — сказал Меньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никой Песчинской.