Ангелина Голикова лидирует на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций

Россиянка Ангелина Голикова лидирует в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту после двух дистанций из четырёх. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В первый день соревнований Голикова выиграла забег на 500 м и стала четвёртой на дистанции 1000 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м
1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,27.
2. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,52.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,56…
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,78.
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,88.
1000 м
1. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,10.
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,15.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,62.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.14,67.
5. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,27.
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,64.
После двух дистанций из четырёх
1. Ангелина Голикова (Россия) – 74,605.
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 74,775.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 74,830…
5. Дарья Качанова (Россия) – 75,515.
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 75,600.
- 16 января 2021
-
20:47
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:41
-
19:27
-
19:02
-
17:35
-
16:59
-
16:54
-
16:03
-
15:46
-
00:31
- 15 января 2021
-
23:24
-
19:30
-
17:28
-
17:16
-
16:22
-
14:55
-
14:23
-
13:28
-
12:05
-
11:50
-
11:27
-
11:19
-
09:34
-
00:33
- 14 января 2021
-
23:38
-
22:48
-
21:50
-
21:16
-
21:05
-
19:53
-
19:02
-
17:57