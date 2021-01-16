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Ангелина Голикова лидирует на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций

Ангелина Голикова лидирует на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций
Другие / Конькобежный спорт 0
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Россиянка Ангелина Голикова лидирует в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту после двух дистанций из четырёх. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В первый день соревнований Голикова выиграла забег на 500 м и стала четвёртой на дистанции 1000 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,27.
2. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,52.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,56…
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,78.
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,88.

1000 м

1. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,10.
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,15.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,62.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.14,67.
5. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,27.
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,64.

После двух дистанций из четырёх

1. Ангелина Голикова (Россия) – 74,605.
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 74,775.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 74,830…
5. Дарья Качанова (Россия) – 75,515.
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 75,600.

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