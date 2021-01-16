Ангелина Голикова лидирует на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций

Россиянка Ангелина Голикова лидирует в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту после двух дистанций из четырёх. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В первый день соревнований Голикова выиграла забег на 500 м и стала четвёртой на дистанции 1000 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,27.

2. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,52.

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,56…

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,78.

6. Дарья Качанова (Россия) – 37,88.

1000 м

1. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,10.

2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,15.

3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,62.

4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.14,67.

5. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,27.

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,64.

После двух дистанций из четырёх

1. Ангелина Голикова (Россия) – 74,605.

2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 74,775.

3. Фемке Кок (Нидерланды) – 74,830…

5. Дарья Качанова (Россия) – 75,515.

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 75,600.