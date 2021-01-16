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Конькобежец Виктор Муштаков — четвёртый на ЧЕ в спринтерском многоборье после первого дня

Конькобежец Виктор Муштаков — четвёртый на ЧЕ в спринтерском многоборье после первого дня
Другие / Конькобежный спорт 0
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Россиянин Виктор Муштаков занимает четвёртое место в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту после двух дистанций из четырёх. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В первый день соревнований Муштаков выиграл забег на 500 м и стал восьмым на дистанции 1000 м. Лидерство после первого дня соревнований захватил голландец Томас Крол.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Мужчины. 500 м

1. Виктор Муштаков (Россия) – 34,69.
2. Джоэль Дюфтер (Германия) – 34,79.
3. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 34,85…
14. Артём Арефьев (Россия) – 35,49…
16. Виктор Лобас (Россия) – 35,65.

1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,49.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.08,17.
3. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 1.08,27…
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,46…
16. Виктор Лобас (Россия) – 1.10,31.
17. Артём Арефьев (Россия) – 1.10,59.

После двух дистанций из четырёх

1. Томас Крол (Нидерланды) – 68,645.
2. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 68,985.
3. Джоэль Дюфтер (Германия) – 69,075.
4. Виктор Муштаков (Россия) – 69,420…
15. Артём Арефьев (Россия) – 70,785.
16. Виктор Лобас (Россия) – 70,805.

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