Конькобежец Виктор Муштаков — четвёртый на ЧЕ в спринтерском многоборье после первого дня

Россиянин Виктор Муштаков занимает четвёртое место в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту после двух дистанций из четырёх. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В первый день соревнований Муштаков выиграл забег на 500 м и стал восьмым на дистанции 1000 м. Лидерство после первого дня соревнований захватил голландец Томас Крол.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Мужчины. 500 м
1. Виктор Муштаков (Россия) – 34,69.
2. Джоэль Дюфтер (Германия) – 34,79.
3. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 34,85…
14. Артём Арефьев (Россия) – 35,49…
16. Виктор Лобас (Россия) – 35,65.
1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,49.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.08,17.
3. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 1.08,27…
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,46…
16. Виктор Лобас (Россия) – 1.10,31.
17. Артём Арефьев (Россия) – 1.10,59.
После двух дистанций из четырёх
1. Томас Крол (Нидерланды) – 68,645.
2. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 68,985.
3. Джоэль Дюфтер (Германия) – 69,075.
4. Виктор Муштаков (Россия) – 69,420…
15. Артём Арефьев (Россия) – 70,785.
16. Виктор Лобас (Россия) – 70,805.
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