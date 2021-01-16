М. Буров выиграл домашний этап Кубка мира в лыжной акробатике, у Кротова — серебро

Российские лыжные акробаты завоевали в Ярославле три медали на первом старте этапа Кубка мира по фристайлу.

В соревнованиях мужчин лидер Кубка мира Максим Буров в борьбе за золото опередил соотечественника, Павла Кротова. У Бурова-младшего это уже вторая победа в сезоне. Бронзовым призёром стал швейцарец Ной Рот. Илья Буров не сумел выйти в суперфинал и занял седьмое место.

В противостоянии женщин россиянка Любовь Никитина стала бронзовым призёром. Анастасия Прыткова заняла 8-е место, Есения Пантюхова – 16-е. Победила австралийка Лаура Пил, серебро – у американки Эшли Колдуэлл.

Фристайл. Этап Кубка мира. Акробатика. Ярославль

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 127,60.

2. Павел Кротов (Россия) – 120,81.

3. Ной Рот (Швейцария) – 120,36…

7. Илья Буров (Россия) – 100,00…

11. Ильдар Хакимов (Россия) – 82,21…

13. Арсений Вагин (Россия) – 86,31…

16. Станислав Никитин (Россия) – 80,53…

25. Денис Сляднев (Россия) – 40,00.

Женщины

1. Лаура Пил (Австралия) – 96,59.

2. Эшли Колдуэлл (США) – 96,23.

3. Любовь Никитина (Россия) – 94,41…

8. Анастасия Прыткова (Россия) – 71,82…

16. Есения Пантюхова (Россия) – 72,67.