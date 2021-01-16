Министр спорта России: «Катюша» известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.
«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — приводит слова Матыцина ТАСС.
В четверг, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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